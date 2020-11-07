В России опровергли, что армия может проиграть войну с Японией

В Министерстве обороны опровергли информацию о том, что Россия слабее Японии по вооруженному оснащению. Фото: pixabay.com

В Министерстве обороны опровергли информацию о том, что Россия слабее Японии по вооруженному оснащению. Фото: pixabay.com

Доводы «Военно-промышленного курьера» по поводу военного преимущества Японии над Россией показались не убедительными замглавы комитета Госдумы по обороне Александру Шерину.

Как сообщает Газета.ru, по словам Александра Шерина, вооруженные силы работают над устранением слабых мест армии. Тем более, что слабые места не станут определяющими в войне с любым соперником.

«Если у Российской Федерации будет достаточно политической воли и решимости в своих действиях, то она не может оказаться в проигрышной ситуации», – заявил Александр Шерин.

Напомним, что до этого «Военно-промышленный курьер» заявил о том, что военные японские самолеты превосходят российский Су-35, а также у страны Восходящего солнца более мощные ракеты «воздух-воздух».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, почему мирное соглашение между Россией и Японией не состоялось между странами 2 года назад.