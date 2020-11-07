Эксперты рассказали о шансах России в войне с Японией

Эксперты рассказали о шансах России в войне с Японией
Флаг Японии. Фото: pixabay.com

Российская армия в случае войны с Японией может рассчитывать на колоссальные потери. Не исключено и поражение России от страны Восходящего солнца. Об этом сообщила газета «Военно-промышленный курьер».

Эксперты издания отметили оснащение российской и японской авиаций. Выяснилось, что противостоять в воздухе японским модификациям американских самолетов F-15 и японским Mitsubishi F-2 будет довольно сложно. Для этого у России есть только Су-35, при этом у противника российской армии на данный момент численное преимущество в современных истребителях.

Кроме этого, японская авиация имеет ряд преимуществ в самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и также значительное превосходство над российским флотом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, почему мирное соглашение между Россией и Японией не состоялось между странами 2 года назад.

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