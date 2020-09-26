Абэ рассказал, почему близкие к заключению мира Россия и Япония так этого и не сделали

Абэ рассказал, почему близкие к заключению мира Россия и Япония так этого и не сделали
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Фото: kremlin.ru

Заключению мирного договора между Россией и Японией, которое могло состояться осенью два года назад, помешали обострившиеся отношения Москвы и Вашингтона.

Об этом экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал в интервью газете «Никкэй». Он отметил, что российско-американские отношения стали одной из причин, которая мешала сторонам прийти к соглашению. На обострении также сказалось и воссоединение Крыма и России.

При этом Абэ отметил: было ощущение того, что Москва и Токио приближаются к заключению мирного договора.

Отметим, что предметом для спора России и Японии стали четыре острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Япония считает, что они должны входить в состав страны. Россия уже указывает на то, что острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку в связи с запланированными перестановками.

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