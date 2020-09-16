Японское правительство ушло в отставку вслед за Абэ

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку в связи с запланированными перестановками в составе правительства. Глава правительства Синдзо Абэ также сложил свои полномочия.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию японского премьер-министра, в течение сегодняшнего дня парламент островного государства посредством голосования выберут нового премьер-министра. Предполагается, что должность займет новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга, который, в свою очередь, назовет состав своего нового правительства. Власти ожидают, что большинство министров, входивших в состав правительства Абэ, останутся на своих местах.

На данный момент известно, что место бывшего министра обороны Таро Коно займет младший брат Абэ — Нобуо Киси, который ранее занимал должность замглавы МИД. А Коно станет госминистром, ответственным за реформы госслужбы.

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