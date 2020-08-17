Правительство Белоруссии официально ушло в отставку

Белорусское правительство официально сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко в соответствии с его указом от 15 августа.

Согласно указу главы РБ, опубликованном в понедельник на национальном правовом интернет-портале, главе правительства его заместителям, министрам и главам государственных комитетов «поручено осуществлять своим полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров». Правительство уйдет в отставку после того, как президент издаст правовые акты о назначении на указанные должности.

В понедельник в Минске состоялось совещания, на котором Александр Лукашенко отметил, что новое правительство почти сформировано. Он заявил, что правительство будет работать до формирования нового.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии.