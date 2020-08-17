Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии

Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии
"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, возглавившая оппозицию республики, заявила о готовности стать национальным лидером на период борьбы с действующим президентом страны, Александром Лукашенко.

Об этом Тихановская заявила в своем последнем обращении, опубликованном на YouTube 17 августа. По словам политика, она готова в качестве национального лидера принимать участие в организации новых президентских выборов в республике. Отметим, что именно их итоги, — в частности, победа Лукашенко, — стали поводом для самых массовых протестов в истории современной Белоруссии.

Тихановская на выборах была главным соперником Лукашенко. При этом, согласно итоговым данным ЦИК, за действующего президента проголосовали 80,1% избирателей, тогда как за Тихановскую отдали голоса 10,1%. Граждане Белоруссии категорически не согласны с этими результатами и требуют нового голосования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Франции призвал Евросоюз помочь протестующим белорусам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белоруссия оппозиция политика светлана тихановская


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 8 тысяч человек
Труп рабочего нашли на стройке нового корпуса Госпиталя Ветеранов войны на ...
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии
В Петербурге набирают популярность брачные агентства
Вор обокрал частный дом семейной пары в Ольгино на 1 млн рублей, пока те спали
В Шушарах азербайджанец сбросил женщину с общего балкона многоэтажки
Пьяный незнакомец из Таджикистана пытался изнасиловать в кустах молодую ...
В Новой Голландии стартует Международный фестиваль дебютного кино