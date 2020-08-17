Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии

"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, возглавившая оппозицию республики, заявила о готовности стать национальным лидером на период борьбы с действующим президентом страны, Александром Лукашенко.

Об этом Тихановская заявила в своем последнем обращении, опубликованном на YouTube 17 августа. По словам политика, она готова в качестве национального лидера принимать участие в организации новых президентских выборов в республике. Отметим, что именно их итоги, — в частности, победа Лукашенко, — стали поводом для самых массовых протестов в истории современной Белоруссии.

Тихановская на выборах была главным соперником Лукашенко. При этом, согласно итоговым данным ЦИК, за действующего президента проголосовали 80,1% избирателей, тогда как за Тихановскую отдали голоса 10,1%. Граждане Белоруссии категорически не согласны с этими результатами и требуют нового голосования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Франции призвал Евросоюз помочь протестующим белорусам.