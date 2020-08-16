Макрон призвал ЕС поддерживать протестующих в Белоруссии

Макрон призвал ЕС поддерживать протестующих в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Евросоюз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Белоруссии. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Свое отношение к происходящему он выразил в Twitter. Макрон отметил, что граждане Белоруссии «выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета».

Напомним, акции протеста ежедневно проходят в Белоруссии уже больше недели – с тех пор, как в стране прошли выборы президента. Люди несогласны с итогами голосования и хотят добиться их пересмотра. Более 6,7 тысячи человек были задержаны, пострадали около сотни людей, а один протестующий погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек. Среди участников акции — глава объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

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