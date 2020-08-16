В Минске на акцию протеста вышли десятки тысяч людей

В Минске на акцию протеста вышли десятки тысяч людей
Всё пространство у стелы «Минск — город-герой» заполнено. Фото: Tut.by.

В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 августа. На кадрах, опубликованных порталом Tut.by, видно, что митингующие заполнили всю территорию у стелы «Минск — город-герой».

Среди участников акции — глава объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов 9 августа проходят масштабные протестные акции. Люди несогласны с итогами голосования и хотят добиться их пересмотра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала действующего главу государства Александра Лукашенко уйти в отставку.

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