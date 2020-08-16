Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала действующего главу государства Александра Лукашенко уйти в отставку.

Об этом она заявила в ходе марша «За свободу!», видео доступно в YouTube-канале издания Tut.by. Колесникова добавила, что главное требование протестующих — отставка действующего президента.

Она также анонсировала подачу заявления для возбуждения уголовного дела по факту смерти и травмирования людей на массовых протестах и незаконных действий со стороны правоохранителей.

Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов 9 августа проходят масштабные протестные акции. Люди несогласны с итогами голосования и хотят добиться их пересмотра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участников митинга в поддержку Лукашенко привезли на автобусах. Давать какие-либо комментарии журналистам граждане отказываются. Не рассказывают они и о том, откуда прибыли.