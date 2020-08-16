Участников митинга в поддержку Лукашенко привезли на автобусах

Сегодня, 16 августа, на площади Независимости напротив Дома правительства пройдет акция в поддержку вновь избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В настоящий момент участников на площади собралось немного — приблизительно 400 человек. Некоторые из них уже развернули государственные флаги Республики Беларусь. Об этом сообщает ТАСС.

Все остальные участники митинга в поддержку действующего правления пока остаются в автобусах, которые припаркованы на соседних от места проведения мероприятия улицах. Давать какие-либо комментарии журналистам граждане отказываются. Не рассказывают они и о том, откуда прибыли.

В настоящий момент атмосфера на площади более, чем спокойная. Изредка рядом проходит ОМОН, который наблюдает за происходящим и обеспечивает безопасность митинга.

Отметим, что акция должна была начаться в 12:00, но произошла небольшая задержка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин обсудил с Лукашенко возвращение задержанных под Минском россиян на родину.