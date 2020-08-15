Путин обсудил с Лукашенко возвращение задержанных под Минском россиян на родину

Путин обсудил с Лукашенко возвращение задержанных под Минском россиян на родину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко обговорили возвращение на родину 32 граждан РФ, которые были задержаны по Минском.

Как сообщили в Кремле, в ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили текущую ситуацию в Белоруссию. Лукашенко поделился с Путиным мнением о происходящих в республике протестах после выборов президента.

Оба президента выразили надежду, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время. Они сошлись на мнении, что главным в этой ситуации является то, чтобы текущие проблемы не помешали налаженному сотрудничеству двух стран и ими не воспользовались «деструктивные силы»

Напомним, накануне Минск передал российской столице 32 задержанных россиян. Как отметили в Генпрокуратура, еще один остается на территории РБ, поскольку имеет гражданство Белоруссии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко снова президент: ЦИК утвердил итоги выборов в Белоруссии.

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