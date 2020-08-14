Лукашенко снова президент: ЦИК утвердил итоги выборов в Белоруссии

Центральная избирательная комиссия республики Беларусь официально признала победу Александра Лукашенко в президентских выборах.

В пятницу, 14 августа, ЦИК Белоруссии подвел итоговые результаты голосования, в ходе которого граждане решили, кто должен стать главой республики. Информация об этом появилась на сайте ЦИК страны.

Действующий лидер Александр Лукашенко получил 80,1% голосов избирателей. Его основной соперник — Светлана Тихановская заручилась лишь 10,12% голосов.

Таким образом, в выборах президента официально победил Лукашенко. Он вновь избран на занимаемый пост после утверждения всех итогов выборов.

Стоит напомнить, что далеко не все граждане Белоруссии согласны с результатами голосования. С воскресенья в стране проходят массовые протесты, которые сопровождаются задержаниями, столкновениями с силовиками и травмами у участников митингов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко опроверг слухи о себе.