«Я пока живой и не за границей»: Лукашенко опроверг слухи о себе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своем отъезде за границу и высказался о протестах в республике.

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: «президент покинул страну и находится за границей», — заявил Лукашенко на совещании в пятницу, 14 августа.

Глава РБ отметил, что на повестке дня у них — вопросы о работе строительной отрасли.

Также Лукашенко прокомментировал акции протеста, которые устраивают работники различных предприятий. По его словам, остановка производства может привести к потере рынков.

«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал Лукашенко, добавив, что таким образом страна никогда не сможет раскрутить свое производство.

Он подчеркнул, что власти должны донести до народа, что если они хотят бастовать — пусть бастуют, а если хотят работать, то пусть идут и работают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Литвы поставил легитимность Лукашенко под сомнение.