Движение по оранжевой ветке в Петербурге ограничено

Движение по оранжевой ветке в Петербурге ограничено
Движение по орандевой ветке ограничено. Фото: Baltphoto

В петербургском метрополитене движение по Линии 4 осуществляется только на участке «Улица Дыбенко» — «Площадь Александра Невского». Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Так, с 09-18 движение по оранжевой ветке осуществляется исключительно на участке «Улица Дыбенко» — «Площадь Александра Невского». Произошло это в связи с тем, что на станции «Площадь Александра Невского» пассажир упал на путь.

Сообщается, что на участке «Площадь Александра Невского» — «Спасская» движения нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больных подростков заметили возле метро «Петроградская» и госпитализировали.

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