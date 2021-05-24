Отравление наркотиками: больных подростков заметили возле метро «Петроградская» и госпитализировали

Отравление наркотиками: больных подростков заметили возле метро &#171;Петроградская&#187; и госпитализировали
В Петербурге подростков госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге двое подростков отравились неустановленными веществами.

78.ru пишет, что в Петроградском районе Северной столицы пришлось госпитализировать двух подростков, отравившихся наркотическими веществами.

Так, молодых людей решили отправить в больницу из Петроградского района 22 мая. Молодого человека и девушку, которым стало плохо, увидели у станции метрополитена «Петроградская».

В результате врачи диагностировали у обоих острое пероральное отравление неизвестным веществом психотропного действия.

Известно, что молодых людей много общего. Они оба живут в одном доме на Каменноостровском проспекте и состоят на учете в ПНД. Опекуном пострадавшего 17-летнего юноши является его бабушка.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поймана пара, распространявшая наркотики по Петербургу и области.

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