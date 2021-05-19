Поймана пара, распространявшая наркотики по Петербургу и области

Задержанная по подозрению в преступлении. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Задержанная по подозрению в преступлении. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге в Приморском районе города задержаны двое подозреваемых в распространении растительного наркотика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, 17 мая в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий примерно в два часа ночи в Приморском районе на Долгоозерной улице у дома 43 полиция задержала двоих подозреваемых в распространении растительного наркотика.

Когда 30-летнего мужчину досмотрели, то обнаружили и изъяли у него 22 свертка. У 23-летней девушки же нашли и изъяли один сверток.

Позднее выяснили, что молодые люди были «кладмэнами». Они работали в интернет магазине закладчиками. Помимо прочего, были установлены координаты и изъяты закладки в Приморском районе и Выборгском районах города, а также во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сообщается, что все найденные закладки будут отданы на экспертизу.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемых же заключили под стражу.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в ночи задержали мужчину с полной машиной разных наркотиков, прятавшего их по Петербургу и области.