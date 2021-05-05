В ночи задержали мужчину с полной машиной разных наркотиков, прятавшего их по Петербургу и области

Оперативники задержали 33-летнего мужчину, который распространял синтетические наркотики по Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Третьего мая поздно ночью в Кировском районе города сотрудники полиции задержали уроженца Ленобласти, находящегося за рулем «Опеля Вектра».

На Ленинском проспекте у дома 141 оперативники начали досматривать машину мужчины. Так, правоохранителями было найдено 89 свертков с тремя видами запрещенных веществ.

Чуть позже полиция выяснила, что мужчина продавал наркотики, делая тайники в Северной столице и области.

Известно, что он создал интернет-магазин в скрытой Сети, где и реализовывал свой товар.

Проверяя телефон задержанного установили местонахождение 88 мест, где спрятаны наркотики. В их числе Кировский, Красносельский районы Петербурга и Всеволожского района Ленобласти.

Подозреваемый задержан. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный оборот наркотических средств».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе остановили «Киа» и нашли за сиденьем больше двух кило наркотиков.