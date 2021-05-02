В Пушкинском районе остановили «Киа» и нашли за сиденьем больше двух кило наркотиков

В Пушкинском районе накануне около полудня сотрудники ГИБДД решили остановить автомобиль и обнаружили за сиденьем более двух килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ГИБДД на улице Александра Матросова остановили для проверки автомобиль «Киа». За рулем был 30-летний молодой человек, она работал в охранном предприятии. Помимо него в машине ехал 27-летний мужчина.

Когда сотрудники ДПС стали осматривать машину, то на полу за водительским сиденьем нашли пару пакетов, в них были неизвестные вещества.

Позднее экспертиза показала, что это наркотические средства. Их было чуть более двух килограмм. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».

Сообщается, что водителя автомобиля задержали. Сейчас правоохранители пытаются понять точки поставки наркотиков, а также все обстоятельства ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали «кладмэна», он спрятал полкилограмма синтетического наркотика на пустыре в Московском районе.