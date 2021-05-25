Припаркованные иномарки не дают проехать троллейбусам на площади Труда

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошел неприятный инцидент, который спровоцировал длинную троллейбусную пробку. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Адмиралтейском районе Северной столицы на площади Труда неправильно припаркованные автомобили не дали возможность повернуть троллейбусу.
В связи с этим образовался затор общественных транспортных средств.
На кадрах, опубликованных очевидцам происходящего заметно, что не менее четырех транспортов вынуждены стоять в длинной пробке.
Пользователи Сети пишут, что водителям двух иномарок достанется весьма внушительный штраф, потому как они будут отвечать за простой общественного транспортного средства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в связи с дракой на дороге образовалась длинная пробка.