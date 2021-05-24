В Петербурге из-за драки на дороге образовалась пробка

Авария стала причиной блокировки движения общественного транспорта.

В Василеостровском районе вечером 24 мая прям на проезжей части произошла драка. Об этом сообщается в Telegaram-канале «Петербургского дневника».

Все случилось на Среднем проспекте. Там два пешехода по непонятной причине поссорились, в результате чего произошла драка. Их не смутило, что мимо проезжают машины. Из-за потасовки образовался затор, и, как следствие, пробка.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В итоге пешеходам удалось растащить драчунов, дорога была освобождена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ссора закончилась порезом шин и дракой. Меры к розыску и установлению других участников конфликта приняты.