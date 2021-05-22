В Петербурге ссора закончилась порезом шин и дракой

Полицейские выявили ряд публикаций о том, что автомобиль "Лада Приора" грубо нарушал ПДД. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские выявили ряд публикаций о том, что автомобиль "Лада Приора" грубо нарушал ПДД. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полиция Петербурга по адресу Космонавтов, 21 корпус 3 задержала автомобиль «ВАЗ» («Лада Приора») под управлением 25-летнего мужчины, который порезал колёса машины и избил человека. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

21 мая в полицию Московского района поступило сообщение от 42-лтенего водителя «Шевроле Тахо» о драке с ножом у д. 34 корп. 3 по пр. Юрия Гагарина, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывший наряд полиции установил, что 21 мая с 12:10 до 13:30 у д. 34 корп. 3 по пр. Юрия Гагарина между заявителем и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт на дороге.

Заявитель на своем автомобиле «Шевроле Тахо» задел автомобиль «Лада Приора», принадлежащий 55-летнему мужчине. В результате которого находящийся рядом неизвестный мужчина ножом порезал два колеса автомобиля заявителя, а также нанес ему не менее 4 ударов кулаком по голове и с места происшествия скрылся.

Меры к розыску и установлению других участников конфликта приняты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пойдут под суд автоподставщики.