В Петербурге пойдут под суд автоподставщики

Полиция Северной столицы завершила расследование дела в отношении группы злоумышленников, которые инсценировали дорожные аварии и вымогали у водителей деньги.

Группу задержали еще в начале прошлого года, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Целые спектакли разыгрывали четверо неработающих мужчин от 33 до 44 лет.

В качестве жертвы выбирали автомобилиста средних лет на дорогой иномарке. К нему подходил злоумышленник и говорил, что видел, как водитель сбил пешехода. Потом появлялся «пострадавший». Он представлялся сотрудником полиции и говорил, что в аварии разбились очень дорогие часы.

Аферисты играли очень убедительно. У водителей не возникало сомнений. Жертва снимала крупную сумму и отдавал ее «сбитому пешеходу».

Так удалось заработать более 9 миллионов рублей. Пострадали шестеро.

Четверым фигурантам предъявлено обвинение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Непокоренных произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие.