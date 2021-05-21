На Непокоренных произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

На Непокоренных произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие
Место происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

В ночь на 22 мая в Калининском районе на проспекте Непокоренных произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

Водителя и пассажира автомобиля Hyundai в состоянии средней степени тяжести увезли в Елизаветинскую больницу. Причины аварии устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Лиговском проспекте в Петербурге собралась пробка. Причиной скопления машин стало ДТП. На кадрах видно, что машины столкнулись на полосе, выделенной для автобусов и троллейбусов. У одного уз участников аварии оказалась разбита передняя часть.

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