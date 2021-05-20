Общественный транспорт встал в пробку из-за ДТП на Лиговском проспекте

Общественный транспорт встал в пробку из-за ДТП на Лиговском проспекте
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Лиговском проспекте в Петербурге собралась пробка. Причиной скопления машин стало ДТП.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 20 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Общественный транспорт скопился на Лиговском проспекте», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машины столкнулись на полосе, выделенной для автобусов и троллейбусов. У одного уз участников аварии оказалась разбита передняя часть.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столкнувшиеся фуры заблокировали проезд по Запорожской улице.

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