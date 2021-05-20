Столкнувшиеся фуры заблокировали проезд по Запорожской улице

На Запорожской улице в Петербурга произошло ДТП с участием двух фур. В результате столкновения большегрузы перекрыли выезд на КАД.

Дорожный инцидент случился сегодня, 20 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Встали под мостом», — написал автор записи.

На кадрах видно, что движение на участке затруднено. По словам очевидцев, пробки собрались в обе стороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Салова «Тойота Ленд Крузер» не стала тормозить на пешеходном и печаталась в «Дэу нексия».