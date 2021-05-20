На Салова «Тойота Ленд Крузер» не стала тормозить на пешеходном и впечаталсь в «Дэу нексия»

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, затрудняющее проезд. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.SPb.ru.

Во Фрунзенском районе города на перекрестке улиц Салова и Бухарестской случилась авария. «Тойота Ленд Крузер» въехала в зад «Дэу нексия», когда последняя тормозила перед пешеходным переходом.

В результате столкновения у «Тойота Ленд Крузер» разбита фара, ее осколки разбросаны по переходу.

Сообщается, что ДТП двух иномарок затрудняет движение на перекрестке, так как занимает всю среднюю полосу движения.

Обе машины стоят буквально в нескольких сантиметрах от пешеходного перехода.

Дорожное происшествие участники аварии огородили специальными знаками, однако сотрудников Госавтоинспекции на месте еще нет.

Кроме того, водитель «Дэу нексия» продолжает находиться на месте аварии, сидя за рулем. А автомобиль «Тойота Ленд Крузер» в данный момент пуст.

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