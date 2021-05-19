После бури в Петербурге размыло асфальт и тротуар

В городе на Неве в Центральном районе города случился неприятный инцидент — ливень размыл асфальт и немного подмыл тротуар. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в центре Петербурга на углу улицы Смолячкова и Выборгской набережной появилась дыра возле тротуара. Очевидец происходящего, который сделал фотографию, заметил, что дорога испортилась в связи с бурей. Сообщается, что участок является потенциально опасным.

Напомним, погода начала портиться в Северной столице накануне, 18 мая после 19:00. Уже к 20:00 в городе поднялся штормовой ветер, начался проливной дождь и гроза. По состоянию на 22:00 максимальные порывы ветра были зафиксированы до 17 м/с, но и этого хватило, чтобы навести хаос в Северной столице.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Ленинградской области некоторые районы сидят без света из-за непогоды.