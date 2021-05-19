В Ленобласти некоторые районы сидят без света из-за непогоды

В Ленинградской области плохая погода не прошла бесследно для нескольких районов региона и оставила их без света.

18 мая в Северной столице и 47-ом регионе случилась настоящая буря, которая оставила жителей сразу нескольких районов без света. Об этом сообщает «Online47», ссылаясь на ПАО «Ленэнерго».

Известно, что в трех микрорайонах города Луга и 30 населенных пунктах района отключен свет. Так, всего без света сидят около трех тысяч человек. В настоящее время восемь бригад «Ленэнерго» убирают повалившиеся накануне деревья. Кроме того, на работах задействованы три бригады дорожное ремонтно-строительного управления.

Не считая Луги, с результатами случившегося вчера справляются и в Кингисеппском районе. Там отключили электричество сразу в нескольких поселениях, таких как: Котельское, Нежновское и Пустомержское. Чтобы собраться все снесшие деревья и восстановить линии передач к работе привлечены восемь бригад ПАО «Ленэнерго».

В «Ленэнерго» рассказалали, что плюс ко всему отключения электроэнергии случились во Всеволожском муниципальном районе города Всеволожска, в Колтушском сельском поселении деревни Аро, в Бугровском поселении деревни Капитолово; в Муринском деревни Лаврики.

В Гатчинском районе в данный момент отключена электроэнергия в части деревни Пудомяги, в Сергелево, в Монделево, в Порице.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что упавшее дерево заблокировало движение в Приморском районе.