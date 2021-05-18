Упавшее дерево заблокировало движение в Приморском районе

В Приморском районе упавшее из-за сильного ветра дерево заблокировало движение на Сестрорецкой улице.

По словам очевидцев, при падении дерево оборвало провода. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы.

«На Сестрорецкой улице движение полностью остановлено, дерево полностью преградило дорогу и оборвало провода», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 18 мая в Петербурге не на шутку разбушевалась гроза, о которой предупреждало городское управление МЧС. Гром и молнии были видны и слышны во всех районах Северной столицы. На город обрушились ливень, гром и молнии.