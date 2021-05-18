В Петербурге из-за сильного ветра упали семь деревьев

Жертвами сильного ветра стали семь деревьев по всему Петербургу.

«ПСЧ совершили 20 выездов (падение деревьев – 7 выездов, угроза падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций — 3 , затопление помещений из-за протечек кровель — 6 выездов, обрывы проводов и падение светофоров – 4 выезда)», — сообщили в МЧС по городу.

Кроме того, по предварительным данным пострадало восемь автомобилей. Среди людей пострадавших нет.

Вечером 18 мая в Петербурге не на шутку разбушевалась гроза, о которой предупреждало городское управление МЧС. Гром и молнии были видны и слышны во всех районах Северной столицы. На город обрушились ливень, гром и молнии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.