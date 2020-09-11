Штормовой ветер повалил почти 460 деревьев в Петербурге

Жертвами сильнейшего ветра, порывы которого достигали 24 м/с, стали 458 деревьев по всему Петербургу.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству, тут идет речь только о тех деревьях, которые росли на территориях, находящихся в ведении ведомства.

Больше всего деревьев за 11 сентября упало в Петроградском районе — там ветер повредил 95 деревьев. Следующим по количеству повреждений от непогоды стал Приморский район, где упало 39 деревьев. Третье место у Василеостровского района — 32 дерева. Также сильно пострадали Невский (28), Красносельский (25) и Московский (24) районы.

Множество упавших деревьев перегораживали проезжие части и ломали припаркованные автомобили.

Главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «легкий питерский бриз» свалил в Петербурге десятки деревьев и затопил набережную.