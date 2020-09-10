«Легкий питерский бриз» свалил в Петербурге десятки деревьев и затопил набережную

Сильнейший ураган, который прошелся по Северной в четверг, 10 сентября, оставил после себя собой множество неприятных последствий. Непогода принесла петербуржцам много «сюрпризов».

О разрушениях, которые нанес штормовой ветер, сообщают жители разных районов Петербурга в социальных сетях.

Больше всего случилось происшествий, конечно же, с поваленными деревьями. По данным городского МЧС, штормовой ветер повалил более 260 деревьев и 112 конструкций. Они, в свою очередь, повредили полтора десятка автомобилей и перегораживали проезжие части. За день от последствий шторма пострадали два человека.

К примеру, сегодня не повезло автовладельцу в Купчино. «На Белы Куна 7/3 ветерок расстроил моего знакомого. Сочувствую», — пишет пользователь.

Также сегодня по городу летали строительные заборы: их заметили гуляющими «сами по себе» на улице Вадима Шефнера, на Парашютной, у станции «Пионерская» и в других места.

А на Почтамтской ветер «поиграл» со светофорами, которые, несмотря ни на что, продолжают работать и в лежачем состоянии.

По традиции, шторм принес в город и затопления — очевидцы сообщают, что Новосмоленская набережная «совсем чуть-чуть» ушла под воду.

Но под конец дня природа все же сжалилась над измученными штормом петербуржцами и подарила городу на Неве огненный закат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штормовой ветер завалил Васильевский остров деревьями и светофорами.