Главу районного жилищного агентства задержали в Петербурге за взятку

Главу жилищного агентства Колпинского района Петербурга Марию Орлову, которая также является муниципальным депутатом, задержали 25 мая по подозрению в получении взятки на сумму более 7,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ по Петербургу.

Как полагает следствие, женщина состояла в сговоре на получение взятки с задержанным ранее экс-заместителем главы Колпинского района Алексеем Жуковым. По версии следствия, она получила от представителя коммерческой фирмы с октября 2019 года по август 2020-го более 7,7 млн рублей за покровительство компании. Расследование уголовного дело продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Кирилла Кассина по статье «Получение взятки». Установлено, что днем 20 января текущего года инспектор ГИБДД Кассин при исполнении по Большому проспекту П.С. у дома 29 остановил грузовик. Оказалось, что у водителя не было необходимых документов, тогда Кассин решил созвониться с собственником транспортного средства, чтобы договориться о получении взятки вместо составления протокола.