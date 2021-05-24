Инспектора ГИБДД оштрафовали на 600 тыс. рублей за получение взятки

Инспектора ГИБДД оштрафовали на 600 тыс. рублей за получение взятки
В Петербурге инспектора оштрафовали по статье "Получение взятки". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Кирилла Кассина по статье «Получение взятки». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что днем 20 января текущего года инспектор ГИБДД Кассин при исполнении по Большому проспекту П.С. у дома 29 остановил грузовик.

Оказалось, что у водителя не было необходимых документов, тогда Кассин решил созвониться с собственником транспортного средства, чтобы договориться о получении взятки вместо составления протокола.

Инспектор запросил сумму в 100 тыс. рублей. Однако собственник передал лишь 30 тыс. рублей, их он положил в задний карман служебного автомобиля.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года.

Ранее Gazeta.Spb писала, что проректора Военмеха, несмотря на заслуги, оставили в СИЗО: он похитил 3,6 млн рублей «премий».

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