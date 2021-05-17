Проректора Военмеха, несмотря на заслуги, оставили в СИЗО: он похитил 3,6 млн рублей «премий»

Петроградский районный суд отправил под арест проректора петербургского государственного технического университета «Военмех» Марата Гогуадзе, обвиняемого по делу о мошенничестве. Об этом 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Обвиняемый и его защита возражали против избранной судом меры пресечения, настаивая на домашнем аресте. В качестве аргументов против заключения под стражу 34-летний Гогуадзе приводил и собственное состояние здоровья, и здоровье супруги, — оба страдают хроническими заболеваниями. Кроме того, на плечах проректора вуза и депутата «Единой России» лежат заботы о двух маленьких детях, пожилой матери и бабушке-блокаднице.

Но все это, как и многочисленные грамоты об общественных заслугах, и помощь пенсионерам во время пандемии не убедило суд. Мера пресечения осталась неизменной — арест до 11 июля. Добавим, что «Единая Россия» также решила на время приостановить членство Гогуадзе в партии.

Напомним, что, согласно материалам уголовного дела, проректор вуза в течение двух лет безосновательно выписывал подчиненным «премии», которые забирал себе. Таким образом Гогуадзе присвоил 3,6 млн рублей.

Гогуадзе, отметим, не единственный сотрудник «Военмеха», проходящий по делу о мошенничестве. В СИЗО еще с конца марта находится его коллега, проректор «Военмеха» Виталий Игнатенко и его помощник Александр Иванов. Сотрудников вуза подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как считают правоохранители, подрядчик получил больше 96 млн рублей из городского бюджета на ремонт учебно-лабораторного корпуса «Военмеха», но фактически работы не выполнил. Игнатенко и Иванов, при этом, приняли проект как успешно завершенный.

Инцидент с коррупцией вскрылся в конце апреля и в петербургском университете гражданской авиации. В этом случае, однако, речь идет о гораздо более скромной сумме: декан и преподаватель СПбГУГА получили от абитуриента 60 тысяч рублей за возможность поступить без экзаменов. Теперь ответственность за содеянное грозит и сотрудникам учреждения, и студенту-взяточнику.