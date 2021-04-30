Декана и преподавателя СПбГУГА обвиняют в получении взятки от абитуриента

Декана и преподавателя СПбГУГА обвиняют в получении взятки от абитуриента
Декан и преподаватель университета получили 60 тысяч рублей взятки от абитуриента. Фото: google.maps

Следователи завершили расследование уголовного дела о коррупции в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации (СПбГУГА).

Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК. Фигурантами уголовного дела о взятке стали декан заочного факультета и преподавателя цикловой комиссии университета. Им вменяют ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Следствие установило, что декан в сговоре с преподавателем получили взятку от абитуриента, который хотел поступить на заочный факультет. Будущий студент перевел им 60 тысяч рублей на карту за зачисление в университет без вступительных экзаменов и получение готовых правильных ответов.

Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники вытянули из пенсионеров 5 млн рублей.

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Декана и преподавателя СПбГУГА обвиняют в получении взятки от абитуриента