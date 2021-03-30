Проректор «Военмеха», подозреваемый в мошенничестве на 96 млн рублей, отправлен под стражу

В Северной столице на месяц отправили под стражу проректора по экономике и развитию Балтийского государственного технического университета «Военмех» Виталия Игнатенко, а также его помощника Александра Иванова.

Оба сотрудника учреждения подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии правоохранителей, фигуранты уголовного дела приняли строительно-монтажные работы в учебно-лабораторном корпусе «Военмеха» на 1-й Красноармейской улице, хотя фактически эти работы не были выполнены.

Подрядчик, между тем, получил 96 млн 140 тысяч рублей из городского бюджета на проведение ремонта. В ходе судебного заседания Игнатенко заявлял о своей непричастности к произошедшему и просил о домашнем аресте или подписке о невыезде, тогда как его подчиненный не оспаривал причастность, но настаивал на домашнем аресте. Суд в итоге отправил обоих под стражу.

Напоминаем, ранее gаzeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге арестовал инженера за хищение 130 тысяч литров дизтоплива с военных кораблей.