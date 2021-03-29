Суд в Петербурге арестовал инженера за хищение 130 тысяч литров дизтоплива с военных кораблей

По решению суда подозреваемый будет находиться под стражей до 25 мая. Фото: pixabay

По решению суда подозреваемый будет находиться под стражей до 25 мая. Фото: pixabay

Кронштадтский районный суд Петербурга отправил в СИЗО инженера Ленинградской морской базы, который подозревается в краже крупной партии дизельного топлива у министерства обороны.

По решению суда он будет находиться под стражей до 25 мая.

Следствие считает, что подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться за пределами России, поэтому настояло на его аресте, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине инкриминировано преступление по статье «Присвоение или растрата» (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Как полагает следствие, подозреваемый с соучастниками похитил вверенные 131 тыс. литров дизельного топлива на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 19 марта, Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор директору компании «ЭкоГрадСтрой», обвиняемому в хищении 9,5 млн рублей бюджетных средств при рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленобласти.