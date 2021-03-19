В Петербурге бизнесмен получил условный срок за хищение 9,5 млн из бюджета при рекультивации полигона «Красный Бор»

Предприниматель получил два года условно с испытательным сроком три года. Фото: pixabay

Предприниматель получил два года условно с испытательным сроком три года. Фото: pixabay

В пятницу, 19 марта, Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор директору компании «ЭкоГрадСтрой», обвиняемому в хищении 9,5 млн рублей бюджетных средств при рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленобласти.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, с 16 сентября по 31 октября 2014 года фигурант присвоил 4,5 млн рублей. Также в период с 12 ноября 2014 по 7 ноября 2015-го предприниматель получил еще почти 5 млн рублей под предлогом рекультивации аварийных выходов токсичных отходов.

Бизнесмен в полном объеме признал вину. Учитывая все обстоятельства, суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей, который позже отменил в связи с истечением сроков давности. Также с предпринимателя взыскали 9,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба и приговорили к двум годам условного срока с испытательным сроком три года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти будут судить экс-зампреда комитета по соцзащите населения, по инициативе которой 500 билетов в театр для престарелых и инвалидов отдали другим людям.