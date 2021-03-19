В Ленобласти за растрату будут судить замглавы Комитета по соцзащите

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области заместитель председателя Комитета по социальной защите населения предстанет перед судом по обвинению в организации и руководстве при растрате бюджетных средств.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая занимала указанную должность с 2014 года. В 2020 году чиновница поручила экс-директору Лодейнопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов приобрести 500 билетов в театр на сумму 1,6 миллионов рублей. Билеты предназначались подопечным бюджетного учреждения, однако воспользовались ими другие лица.

По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (Организация и руководство в растрате, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу в ближайшее время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Объединенной пресс-службе судов Петербурга проведут проверку из-за обвинений в вымогательстве.