В Петербурге Объединенную пресс-службу судов проверит полиция: их обвинили в вымогательстве 

В Петербурге Объединенную пресс-службу судов проверит полиция: их обвинили в вымогательстве 
ОПС обвинили в вымогательствах. Фото: pixabay.com

В Петербурге двое молодых людей обвинили в вымогательстве в крупном размере Объединенную пресс-службу судов. Об этом сообщает сама сторона обвинения.

В документе заявители указали, что ОПС Петербурга в полном составе, на протяжении длительного периода времени вымогает деньги за то, что не опубликует некую информацию в Telegram-канале.

По словам граждан, сумма вымогательств начинается от 250 тыс. рублей.

Сообщается, что руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева уже дала объяснения в отделе полиции.

Отмечается, что прошение о проведении проверки по факту наличия признаков преступления зафиксировано.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу четверых сотрудников правоохранительных органов, вымогавших деньги у жителей Северной столицы.

вымогательство взятки в крупном размере новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти Госэкспертиза дала положительное решение последним корпусам ...
Счет жутким трагедиям открыт: с потеплением в Петербурге из окон выпало ...
Двое взрослых и ребенок погибли при взрыве в квартире в Химках
В Петербурге Объединенную пресс-службу судов проверит полиция: их обвинили ...
В Петербурге задержали мошенников, которые выманивали с пенсионеров деньги, ...
Водитель «ГАЗели» заплатил штраф за поврежденные остановки на ...
В Петербурге заместитель директора поскользнулась на льду во дворе школы: ...
Назван город Ленобласти с самым загрязненным воздухом