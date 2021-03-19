В Петербурге Объединенную пресс-службу судов проверит полиция: их обвинили в вымогательстве

В Петербурге двое молодых людей обвинили в вымогательстве в крупном размере Объединенную пресс-службу судов. Об этом сообщает сама сторона обвинения.

В документе заявители указали, что ОПС Петербурга в полном составе, на протяжении длительного периода времени вымогает деньги за то, что не опубликует некую информацию в Telegram-канале.

По словам граждан, сумма вымогательств начинается от 250 тыс. рублей.

Сообщается, что руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева уже дала объяснения в отделе полиции.

Отмечается, что прошение о проведении проверки по факту наличия признаков преступления зафиксировано.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу четверых сотрудников правоохранительных органов, вымогавших деньги у жителей Северной столицы.