Четверых полицейских в Петербурге арестовали за вымогательство

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу четверых сотрудников правоохранительных органов, вымогавших деньги у жителей Северной столицы.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов города на Неве, речь идет о вымогательстве 600 тысяч рублей. По данным следствия, полицейские требовали денежные средства у потерпевших, но в каком деле — не сообщается. Все четверо преступников немедленно отправятся в СИЗО, но некоторые из них всеми силами стараются избежать этой меры пресечения.

Так, один из полицейских сослался на возможную коронавирусную инфекцию, другой требует домашнего ареста и не признает вины, а также напоминает о службе на Северном Кавказе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель главы Колпинского района арестован по обвинению во взяточничестве.