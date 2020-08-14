Четверых полицейских в Петербурге арестовали за вымогательство

Четверых полицейских в Петербурге арестовали за вымогательство
Деньги полицейские вымогали у потерпевших. Фото: pixabay.com

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу четверых сотрудников правоохранительных органов, вымогавших деньги у жителей Северной столицы.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов города на Неве, речь идет о вымогательстве 600 тысяч рублей. По данным следствия, полицейские требовали денежные средства у потерпевших, но в каком деле — не сообщается. Все четверо преступников немедленно отправятся в СИЗО, но некоторые из них всеми силами стараются избежать этой меры пресечения.

Так, один из полицейских сослался на возможную коронавирусную инфекцию, другой требует домашнего ареста и не признает вины, а также напоминает о службе на Северном Кавказе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель главы Колпинского района арестован по обвинению во взяточничестве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вымогательство невский район полицейские санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пентагон вновь возьмется за изучение НЛО
Ученые предлагают применять при лечении COVID-19 радиацию
Задержанных во время протестов в Минске обещают выпустить к утру
Врачи опасаются прививаться российской вакциной от COVID-19
Четверых полицейских в Петербурге арестовали за вымогательство
Врач рассказал, кому можно не бояться заражения коронавирусом
Ученые выяснили, что птицы и рептилии плачут «человеческими» слезами
На смену медицинским маскам в эпоху COVID-19 может прийти спрей