Зампред главы Колпино арестован на два месяца из-за полумиллионной взятки

Колпинский районный суд Петербурга решил арестовать Алексея Жукова, обвиняемого во взяточничестве

Об этом стало известно в четверг, 13 августа. Дело было начато по части 5 статьи 290 УК РФ. Мужчина занимал пост заместителя главы Колпинского района города.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Жуков не признает своей вины и от дачи показаний отказывается. Обвиняемый пробудет под арестом до 11 октября 2020 года

По данным следствия, Алексей Жуков предложил коммерческому директору одной из горорганизаций дать ему взятку в размере более 400 тыс. рублей. За это он обещал обеспечить беспрепятственное подписание актов выполненных работ, оплату за их исполнение, а также общее покровительство. Деньги замглавы Колпино получил в машине, после этого его задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбившего женщину с ребенком на «зебре» в Колпино водителя заключили под стражу.