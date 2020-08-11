Сбившего женщину с ребенком на «зебре» в Колпино водителя заключили под стражу

Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина. Он сбил двух пешеходов на «зебре».

Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа, на перекрестке улиц Братьев Радченко и Финляндской в Колпино. 27-летний водитель «Газели» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП госпитализировали 34-летнюю женщину и 5-летнюю девочку. Ребенок находился в тяжелом состоянии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в отношении мужчины возбудили дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он пробудет под стражей до 8 октября.

Водитель возражал против удовлетворения ходатайства, иной меры не просил. Вину признал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге правоохранители искали свидетелей ДТП в Колпино. Там грузовик сбил маму с ребенком.