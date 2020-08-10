ГИБДД ищет свидетелей ДТП с мамой и ребенком в Колпино

ДТП в Колпино. Фото: Управление ГИБДД по СПб и ЛО

ДТП в Колпино. Фото: Управление ГИБДД по СПб и ЛО

В Петербурге правоохранителей ищут свидетелей ДТП в Колпино. Там грузовик сбил маму с ребенком.

Очевидцев аварии, которая произошла в воскресенье, 9 августа, просят позвонить по телефону 573-05-81 или обратиться в ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге возбудили уголовное после ДТП.

По версии правоохранителей, «Газель» наехала на женщину с пятилетней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Региональное управление ГИБДД считает, что водитель скрылся с места ДТП. Сам он утверждает, что поехал в больницу вслед за пострадавшими.

Пострадавшая женщина находится в состоянии средней степени тяжести, ребенок получил тяжелые травмы.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».