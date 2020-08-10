Сбивший женщину с ребенком на «зебре» в Колпино водитель попал под статью

Сбивший женщину с ребенком на &#171;зебре&#187; в Колпино водитель попал под статью
Место происшествия в Колпино. Фото: панорамы "Гугл"

Наезд на двух пешеходов в зоне пешеходного перехода обернулся для автомобилиста уголовным делом.

Об этом сообщили в главке МВД по Петербургу. Все произошло около 12:52 в воскресенье, 9 августа, на перекрестке улиц Братьев Радченко и Финляндской в Колпино.

Там автомобиль «Газель», за рулем которого был 27-летний водитель, сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП 34-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, а 5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Обе пострадавшие госпитализированы в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Автомобилиста задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбивший мать с ребенком в Колпино водитель вернулся на место ДТП.

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