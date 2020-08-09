Сбивший мать с ребенком в Колпино водитель вернулся на место ДТП

Сбивший мать с ребенком в Колпино водитель вернулся на место ДТП
Место происшествия в Колпино. Фото: панорамы "Гугл"

Водитель «Газели», который сбил женщину с ребенком в Колпино, все-таки вернулся на место происшествия.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель 1993-го года рождения вернулся на место ДТП. По предварительным данным, он ездил вместе с пострадавшими в больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Колпино водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе женщину 1986 года рождения и ее пятилетнюю дочку. Мать увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, а вот ребенок – в тяжелом состоянии.

В региональном управлении ГИБДД отмечали, что водитель скрылся с места происшествия.

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