Неизвестный на «Газели» сбил маму с ребенком в Колпино и скрылся

Неизвестный в Колпино сбил женщину с ребенком. Фото: pixabay

Неизвестный в Колпино сбил женщину с ребенком. Фото: pixabay

В Петербурге ищут водителя, который сбил женщину с ребенком в Колпинском районе и скрылся с места происшествия. Жизнь пятилетней девочки сейчас спасают врачи.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трагедия чуть было не произошла в Колпино в воскресенье, 9 августа, днем.

По данным регионального управления, женщина с дочкой переходили дорогу по пешеходному переходу.

«Газель» сбила женщину 1986-го года рождения и ее пятилетнюю дочку. Саму маму госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, ребенка – в тяжелом состоянии.

Злоумышленник с места происшествия скрылся.

В настоящее время правоохранители ведут проверку по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что лобовое ДТП в Ленобласти унесло жизни двух человек. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии