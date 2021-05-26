Дава станет новым ведущим «Дома-2»

Дава станет новым ведущим «Дома-2»
Вместе с Кариной Кросс они снимали юмористические и музыкальные ролики. Скриншот: YouTube/ДОМ-2

Вести реалити-шоу «Дом-2» будет блогер Дава.

Новым ведущим шоу «Дом-2» станет Дава. Он будет вести проект вместе Ксенией Бородиной и другими ведущего обновленного реалити-шоу «Дом-2», сообщает телеканал «Ю».

Давид Манукян набрал популярность в таких социальных сетях, как: TikTok и Instagram. Вместе с Кариной Кросс они снимали юмористические и музыкальные ролики. Дава стал популярным после романа с бывшей участницей и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой и совместного клипа с Филиппом Киркоровым «Ролекс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Ольга Бузова отказалась вести перезапущенный «Дом-2». Телеведущая и певица Ольга Бузова отказалась от роли ведущей в перезапуске реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю». Телестройка возвращается на экраны телевизоров 19 апреля на другом телеканале.

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