Японские врачи предупредили о появлении «олимпийского» штамма COVID

Проведение Олимпиады в Токио может негативным образом сказаться на эпидемиологической ситуации. Такое мнение озвучил глава союза врачей Японии Наото Уэяма.
По его словам, проведение спортивного мероприятия может даже способствовать появлению «олимпийского» варианта COVID-19.
Как сообщил «Интерфакс», Уэяма отметил, что на соревнования приедут представители из 200 стран, которые привезут в Японию варианты COVID-19 со всего мира.
Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом прошлого года. Из-за коронавируса они были перенесены на год и теперь начнутся 23 июля.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Японии не захотели выделять койки для заболевших COVID на Олимпиаде.