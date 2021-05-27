Японские врачи предупредили о появлении «олимпийского» штамма COVID

Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом прошлого года. Фото: pixabay.com

Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом прошлого года. Фото: pixabay.com

Проведение Олимпиады в Токио может негативным образом сказаться на эпидемиологической ситуации. Такое мнение озвучил глава союза врачей Японии Наото Уэяма.

По его словам, проведение спортивного мероприятия может даже способствовать появлению «олимпийского» варианта COVID-19.

Как сообщил «Интерфакс», Уэяма отметил, что на соревнования приедут представители из 200 стран, которые привезут в Японию варианты COVID-19 со всего мира.

Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом прошлого года. Из-за коронавируса они были перенесены на год и теперь начнутся 23 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Японии не захотели выделять койки для заболевших COVID на Олимпиаде.