Японские врачи предупредили о появлении «олимпийского» штамма COVID

Японские врачи предупредили о появлении «олимпийского» штамма COVID
Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом прошлого года. Фото: pixabay.com

Проведение Олимпиады в Токио может негативным образом сказаться на эпидемиологической ситуации. Такое мнение озвучил глава союза врачей Японии Наото Уэяма.

По его словам, проведение спортивного мероприятия может даже способствовать появлению «олимпийского» варианта COVID-19.

Как сообщил «Интерфакс», Уэяма отметил, что на соревнования приедут представители из 200 стран, которые привезут в Японию варианты COVID-19 со всего мира.

Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом прошлого года. Из-за коронавируса они были перенесены на год и теперь начнутся 23 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Японии не захотели выделять койки для заболевших COVID на Олимпиаде.

коронавирусная пандемия штамм коронавируса япония


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кирилл Поляков: Комтранс создаст комиссию для изучения обстоятельств ДТП на ...
С Балтийского завода с травмами госпитализирован рабочий
В центре Гамалеи рассказали о преимуществах вакцинации «Спутником V»
Задержан экс-охранник Стивена Сигала, который под видом сотрудника ФСБ ...
В Петербурге школьница забеременела после изнасилования в парке, в ...
Мотоциклиста госпитализировали с переломом после ДТП с «Волгой» ...
Учителям не придется проверяться на коронавирус перед ЕГЭ
На четырех улицах Петербурга будет ограничено движение